Feuerwerksverkauf in Haan „Ansturm auf Kracher ist der Knaller“

Eine Einkaufstüte in der Hand, die Großpackung Goldfontänen des holländischen Pyrotechnik-Unternehmens Zena unter den Arm geklemmt – so kommt Marvin Birk aus dem Verkaufsraum und strebt dem Ausgang zu, ein seliges Lächeln im Gesicht. „Genau das habe ich noch gebraucht“, sagt der Gastwirt, der seit August die Haaner Musikkneipe „Magic“ führt. Am Silvesterabend kommt geschlossene Gesellschaft zu ihm, die ins neue Jahr feiert. Das passende Feuerwerk dazu hat er sich bei Carsten Vedder im Gewerbegebiet an der Borsigstraße besorgt – und er ist beileibe nicht der einzige.