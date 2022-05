Feuerwehrgerätehaus Gruiten : Teilschließung nicht ausgeschlossen

Haan Die Mängel bei der Unterbringung der Feuerwehr in Gruiten waren ein heißes Thema im Feuerschutz-Ausschuss: Die Stadt kündigte den Neubau des Gerätehauses jetzt für 2024 statt wie zuletzt 2025 an.

Der dringend benötigte Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses Gruiten soll nun doch nicht an die Aufstockung des Feuerwehrgebäudes in Haan gekoppelt werden. Im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten kündigte die Technische Dezernentin Christine Petra Schacht jetzt für die Stadtverwaltung an, die Vorhaben getrennt voneinander betrachten zu wollen. Gleichwohl solle die Planung in beiden Fällen an ein und dasselbe externe Büro vergeben werden – was unter anderem dem Personalmangel bei der Stadtverwaltung geschuldet ist. Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Bau hatte die Dezernentin in der Woche zuvor noch angekündigt: „Wir werden das Gerätehaus Gruiten und das Projekt ,Aufstockung und Umbau der Feuerwache Haan‘ ab sofort parallel laufen lassen.“ Koordinieren sollte die Planungen eine Architektin aus dem Bereich Gebäudemanagement. Als Zeitrahmen für die Fertigstellung war im Planungsausschuss noch eine Spanne bis zum Jahr 2025 genannt worden, jetzt hieß es, als Termin werde 2024 angepeilt.