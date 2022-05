Projektverzögerung : Feuerwehrgerätehaus Gruiten: Schwere Vorwürfe an die Stadt

Das Feuerwehrgerätehaus an der Bahnstraße in Gruiten genügt seit langem schon nicht mehr den Bestimmungen. Foto: Feuerwehr Haan, Mirco Braunheim

Haan Im Streit um die Verzögerung des Feuerwehrgerätehaus-Neubaus in Gruiten hat WLH-Fraktionschefin Meike Lukat schweres Geschütz gegen die Stadtverwaltung aufgefahren. Diese, so lautet einer der Hauptvorwürfe, habe bis heute nicht beantwortet, ob sie sich überhaupt um eine Abfrage möglicher Fördermittel für das schon seit Jahren angemahnte und dringend benötigte neue Gebäude gekümmert habe.

Stattdessen seien falsche Prioritäten gesetzt worden – unter anderem auf den Neubau der Haaner Polizeiwache, obwohl deren Fertigstellung nachweislich erst Ende 2024 erforderlich sei. „Eine Polizeiwache, die immer nur mit Bezirksdienstbeamten bis 16 Uhr besetzt sein wird, egal, ob sie sich an der Dieker- oder an der Kaiserstraße befindet“, sagt Lukat.

„Es ist eine Frechheit, wie hier mit ehrenamtlichem Engagement umgegangen wird“, schimpfte Lukat bereits in der Sitzung. Tags darauf wurde sie erneut deutlich: „Ich hatte nicht umsonst für die WLH-Fraktion bei den letzten Haushaltsplanberatungen den so genannten Multiprojekt-Prioritäten-Plan der Stadt angefordert, weil ich wissen wollte, ob und wie die Projekte finanziell und personell ,abgedeckt‘ sind. Zum Stand 4. November 2021 waren die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gruiten in Höhe von einer Million Euro bereits für dasselbe Jahr eingestellt.“ Dazu gab es dann den Vermerk, dass die Umsetzung erst erfolge „bei Nachbesetzung offener Projektleiterstelle“ – genauso wie beim Neubau der Polizeiwache. Gerade die dann erfolgte Bevorzugung des Projekts Polizeiwache bringt die Politikerin auf die Palme: „Es war die Entscheidung der aktuellen Verwaltungsspitze (Bürgermeisterin Warnecke und Beigeordnete Schacht) den Neubau Polizeiwache voran zu treiben, obwohl es dafür keine Not gab, aber das Projekt Neubau Feuerwehrgerätehaus hinten anzustellen, das laut Brandschutzbedarfsplan bereits seit Jahren überfällig ist“, betont sie.