Rettungsdienst in Haan Feuerwehr testet Fahrtzeiten nach Klinik-Aus

„Mit der Schließung des Haaner Krankenhauses ist die primäre Anlaufstelle für die Feuerwehr in der Notfallversorgung weggefallen, die quasi parallele Schließung der Lukasklinik in Solingen verschärft die Sache deutlich“, hatte auch Haans Feuerwehrchef Carsten Schlipköter beim Neujahrsempfang vor gut einer Woche in der Wache Nordstraße noch einmal ausgeführt. Er berichtete von einem Kollegen aus dem Rettungsdienst, der sich mit seinem Rettungswagen als siebtes Fahrzeug vor der Notaufnahme eines Krankenhauses einreihen musste. Die tagelange Abmeldung des Hildener Krankenhauses vom Rettungsdienst hatte zuletzt ebenfalls für einigen Wirbel gesorgt. Teilweise waren Patienten bis nach Düsseldorf transportiert worden, um in einer Notaufnahme angenommen zu werden.