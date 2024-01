An der Sauerbruchstraße Haaner Feuerwehr rettet Bewohner aus zweitem Stock

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Sauerbruchstraße ist am Mittwochmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr Haan wurde um 13.41 Uhr alarmiert, nachdem eine Bewohnerin Brandgeruch wahrgenommen hatte. 25 Kräfte rückten aus. Durch die baulichen Gegebenheiten hatte sich der Rauch in den Kellern von drei miteinander verbundenen Häusern ausgebreitet, die auch eine Rauchbelastung in den Treppenräumen aufwiesen.