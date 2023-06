Bauprojekte in Haan Die Feuerwehr muss vorerst weiter warten

Sie waren mit Einsatzfahrzeugen vorgefahren und saßen im Publikum: Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr waren am Dienstag in die Aula des städtischen Gymnasiums gekommen, um dort aus erster Hand zu erfahren, ob sich für den dringend benötigten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Gruiten oder die Aufstockung der Wache an der Nordstraße in der gemeinsamen Sondersitzung des Bauausschusses und des Ausschusses für Bildung und Sport konkrete Perspektiven ergeben würden.