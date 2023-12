Einsatz am frühen Morgen Feuerwehr löscht Gartenlaube in der Röntgenstraße

„Garage klein“ – so lautete das Alarmstichwort, mit dem die Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und die beiden freiwilligen Löschzüge aus Haan um 6:13 Uhr am Donnerstagmorgen in die Röntgenstraße geschickt wurden. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute brannte eine Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung.