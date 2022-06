Bürger sind eingeladen : Feuerwehr Haan legt Tag der offenen Tür auf 3. September

Tag der offenen Tür der Feuerwehr in Haan 2019: Bei dieser Übung wurde die Rettung aus einem Unfallwagen simuliert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Feuerwehr Haan wird nach zweijähriger, coronabedingter Pause in diesem Jahr wieder einen Tag der offenen Tür in der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße veranstalten. Üblicherweise stehe das Fest an einem Termin Ende Mai/Anfang Juni an, dies sei aufgrund der Unsicherheiten und der erforderlichen Vorbereitungszeit aber nicht mehr möglich gewesen, heißt es in der Einladung.

