Haan : Feuerwehr freut sich über Besucher

Andrea Mattmüller war im April 1991 Haans erste Feuerwehrfrau. Foto: Christoph Schmidt

Haan „Tag der offenen Tür“ am 18. Mai in der Wache an der Nordstraße 25.

Die Feuerwehr lädt am Samstag, 18. Mai, zum „Tag der offenen Tür“ in die Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße 25 ein. Die Besucher erwartet ein buntes Programm aus Informationen und Unterhaltung. Um 12 Uhr geht es auf dem Hof der Wache und in den Fahrzeughallen los. In diesem Jahr besteht die Feuerwehr Haan 125 Jahre. Dazu gibt es eine Ausstellung. Die Gäste können auch einen Blick in die Fahrzeuge der Feuerwehr werfen. Erläutert wird auch, warum Rauchmelder in Wohnungen so wichtig sind (inzwischen sind sie vorgeschrieben) und warum sie Leben retten können. Pommes Frittes sind lecker. Wenn das Fritierfett allerdings Feuer fängt, wird es gefährlich. Auf keinen Fall darf mit Wasser gelöscht werden. Was dann passiert, zeigt die Feuerwehr auf dem Hof - und wie man brennendes Fritierfett richtig löscht. Die Jugendfeuerwehr demonstriert ihr Können bei einer Übung, zudem präsentiert sich die Kinderfeuerwehr. Stärken können sich die Besucher mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken, Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und Leckerem vom Grill. Für Kinder gibt es besondere Aktionen. Unter anderem können sie im Rettungswagen und im Löschfahrzeug mitfahren.