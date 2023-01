Viele Einsätze in Haan 2022 war ein einsatzreiches Jahr für die Feuerwehr

In den letzten Jahren stieg die Zahl der Brandmeldungen an, ein Drittel davon sind Fehleinsätze. In 485 Fällen wurde technische Hilfe geleistet. Davon waren 119 Sturm- und Wassereinsätze. 80 Menschen wurden aus Notlagen gerettet, 11 Tiere wurden befreit, es gab 79 Gefahrguteinsätze (Großteil waren Ölspuren), 92 Mal rückte die Wehr zu Verkehrsunfällen aus. Die 5262 Rettungsdienst-Einsätze teilen sich auf in 4092 Notfalleinsätze, in 2451 Fällen mit einem Notarzt, sowie 1641 Krankentransporte. Bei 859 Einsätzen waren gerade alle Haaner Rettungsmittel gebunden, so dass die Leitstelle Fahrzeuge aus anderen Städten schicken musste.