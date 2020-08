Haan : Feuerwehr befreit schwer verletzte Frau aus Auto

Haan Das Dach und eine Tür eines Autos mussten die Einsatzkräfte nach einem Unfall in Gruiten abtrennen, um die schwer verletzte Frau befreien zu können.

(tobi) Die Feuerwehr hat am Montagabend eine schwer verletzte Frau aus einem Auto befreien müssen. Wie die Polizei mitteilt, waren gegen 17.35 Uhr zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Millrather/Ellscheider Straße in Gruiten zusammengestoßen.

Laut den Beamten fuhr ein 61 Jahre alter Solinger mit seinem Auto auf der Millrather Straße in Richtung Haan, als er an der Kreuzung zur Ellscheider Straße einen anderen Wagen passieren ließ. „Danach bog er nach links in die Millrather Straße, in Richtung Haan, ab. Dabei übersah er den VW einer ebenfalls 61-jährigen Fahrzeugführerin aus Mettmann, welche unmittelbar hinter dem vorfahrtsberechtigten Pkw fuhr“, erklärte ein Polizeisprecher. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.