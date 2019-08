Auseinandersetzung : Bauverein zahlt versprochenes Jubiläumsgeld nicht aus

Diverse Mitglieder haben die schriftlich angekündigte Prämie nicht bekommen. Man habe sich vertan, räumt der Vorstand ein, hat die Betroffenen aber noch nicht informiert.

Über das Schreiben hatte sich Elke Feider-Holzhaus aufrichtig gefreut. Am 15. März diesen Jahres teilte der Bauverein Haan seinen Mitgliedern mit, wie die Genossenschaft das 100-jährige Bestehen zu feiern gedenke. Einer der zentralen Sätze lautete: „im Jubiläumsjahr sollen unsere Mitglieder, die durch ihre Mitgliedschaft den größten Beitrag zum Erfolg der Genossenschaft geleistet haben, im Mittelpunkt stehen.“

Aufsichtsrat und Vorstand seien der Auffassung, dass dies durch Zahlung eines Jubiläumsgeldes und nicht durch eine Jubiläumsfeier zum Ausdruck gebracht werden solle. In der Mitgliederversammlung 2019 solle daher beschlossen werden, „dass allen Genossenschaftsmitgliedern mit am 1. Januar 2019 bestehender Mitgliedschaft und Guthaben auf dem Geschäftskonto, zusätzlich zur vierprozentigen Dividenden ein einmaliges Jubiläumsgeld in Höhe von 100 Euro ausgezahlt wird“.