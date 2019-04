Haan : FDP will gegen „Steinwüsten“ vorgehen

Stein-Vorgärten wie dieser in Haan geraten mehr und mehr in die Kritik. Rufe nach gesetzlichen Regelungen werden immer lauter. Foto: Stephan Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan In einem Antrag fordern die Liberalen die Stadt auf, mögliche Verbote im Haaner Gebiet zu prüfen.

Ein ganz normaler Baumarkt in der Region: Zierkies, grauer Basaltsplitt, Quarz, Granit – mehr als 250 Artikel in über 300 Ausführungen bietet der Markt unter dem Begriff „Gartenbau“ an.

Entsprechend sehen manche Vorgärten in Haan inzwischen aus: Die Versteinerung insbesondere der Vorgärten schreitet voran. Unter der Überschrift „Gärten des Grauens“ gibt es inzwischen sogar einen eigenen Account auf der Internet-Plattform Instagram, der zeigen will, wie geschmacklos Menschen sein können.

Haben auch Sie im Haaner Stadtgebiet Gärten entdeckt, die eher an einen zusätzlichen Auto-Stellplatz erinnern, als an ein Paradies für Vögel und Insekten? Dann schicken Sie uns Ihre Fotos unter der Mailadresse „Redaktion. Hilden@rheinische-post.de . Sollten Sie aber einen besonders schönen, evtl. naturbelassenen Garten sehen, gilt das selbe.

Die FDP im Haaner Stadtrat will diesen Steinwüsten nun den Kampf ansagen. In einem politischen Antrag für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 4. Juni fragen die Liberalen an: „Sieht die Verwaltung Möglichkeiten, auf die Gestaltung von Vorgärten Einfluss zu nehmen, um den Charakter der Gartenstadt zu erhalten und zu fördern?“