Haan : FDP nominiert ihre Kandidaten zur Kommunalwahl

Haan Die Mitglieder der Haaner FDP werden am Donnerstag, 18.Juni, nicht nur einen neuen Ortsvorsitzenden wählen, sondern auch darüber abstimmen, Bürgermeisterin Bettina Warnecke als gemeinsame Kandidatin von CDU und FDP zur Wiederwahl zu nominieren.

Im Rahmen der Wahlversammlung sollen auch die FDP-Kandidaten für die 17 Wahlbezirke in Haan und Gruiten und die Reihenfolge der Ratsreserveliste bestimmt werden. Wenn die Mitglieder den Vorschlägen des Vorstands folgen, wird es eine Mischung aus „alten Hasen“ und Newcomern, heißt es in einer Mitteilung. Knapp die Hälfte der Bewerber hat bei der letzten Wahl vor sechs Jahren noch nicht kandidiert, mehr als ein Drittel aber bereits Erfahrung als Ratsmitglied im derzeitigen oder einem früheren Rat. Jeder vierte Kandidat ist jünger als 30, ebenso viele sind 65 oder älter. In 35 Prozent der Bezirke stellen sich Kandidatinnen. Parteitag und Wahlversammlung finden coronabedingt in der Schul-Aula Walder Straße statt und sind öffentlich. Beginn 19 Uhr.