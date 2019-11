Haan : FDP Haan möchte die Gewerbesteuer leicht senken

Die FDP hält die Zeit für gekommen, nach den zahlreichen Steuererhöhungen der letzten 20 Jahre und dem Ende der Haushaltssicherung einen ersten Schritt in Richtung Steuersenkung zu gehen.“ So kündigt FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Ruppert eine Forderung an, die seine Fraktion bei den Etatberatungen erheben wird.

