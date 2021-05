Haan : FDP verjüngt ihren Vorstand deutlich

Haan Alexander Höhn (28) ist der neue Vorsitzende der Haaner Liberalen. Sein Stellvertreter ist 23 Jahre alt. Der Ortsparteitag fand unter Einhaltung eines aufwändigen Hygienekonzeptes mit Corona-Tests und AHA-Regeln in der Heidberger Mühle statt.

Ein deutliches Zeichen der Verjüngung setzten die Mitglieder der Haaner FDP bei ihrem Ortsparteitag: Auf Vorschlag des bisherigen Vorsitzenden Dirk Raabe und seines Stellvertreters Reinhard Zipper wählten sie einstimmig Alexander Höhn (28) zum neuen Vorsitzenden und Hendrik Sawukaytis (23) zu seinem Stellvertreter. Der Ortsparteitag fand unter Einhaltung eines aufwändigen Hygienekonzeptes mit Corona-Tests und AHA-Regeln in der Heidberger Mühle statt.

Bei seiner Vorstellung griff Alexander Höhn die von Dirk Raabe angedachten Änderungen auf und versprach, „die Verjüngung und Digitalisierung des Ortsverbands in den kommenden Jahren voranzutreiben“. Ein weiteres Anliegen des neuen Vorsitzenden ist aber auch die Kommunikation mit den aktuellen Mitgliedern. Auch das Gemeinschaftsgefühl solle wieder gestärkt werden“. In ihren Berichten hatten der bisherige Ortsvorsitzende Raabe und Fraktionsvorsitzender Michael Ruppert die Einschränkung der politischen Debattenkultur vor den Wahlen aber auch im Rat unter Coronabedingungen beklagt und für eine Wiederbelegung in Zukunft plädiert.