Politik in Haan Die FDP der Gartenstadt verjüngt ihre Ratsfraktion deutlich

Bei der nächsten Ratssitzung am 28. Februar wird offiziell seine Verpflichtung vorgenommen. Damit verjüngt Sawucaytis die FDP-Ratsfraktion drastisch auf einen Altersdurchschnitt von exakt 50 Jahren. Ihm zur Seite steht der erfahrene Ratskollege Michael Ruppert (76), der „noch nicht ans Aufhören denkt“, wie er selbst sagt. Ganz im Gegenteil, derzeit treibt ihn vor allem der Haaner Haushaltsplan um, der der FDP, wie er es frei nach Shakespeare formuliert, „einen Winter des Missvergnügens“ bereite. Er bemängelt zum einen, dass Haan wohl sehr viel in die Theorie investiere, aber nachher in der Praxis nichts umsetze, so wie die Studie zu den Raumlufttechnischen Anlagen, die allein rund 600.000 Euro kosten soll. Auch die permanent steigenden Personalkosten sieht die FDP-Fraktion als Problem. „Wir hatten bisher jedes Jahr eine Steigerung der Personalkosten um etwa 10 Prozent“, erklärt Ruppert. Für die Jahre 2024 bis 2026 würden jedoch nur zwischen 1,4 und 2,1 Prozent veranschlagt. „Das ist eine unrealistische Aufstellung“, sagt er. Vor allem angesichts der Tarifrunde und geplanter neuer Stellen. Deshalb prophezeit er: „Wenn der Haushaltsplan so beschlossen wird, wird ein Abrutschen in die Haushaltssicherung unvermeidbar.“