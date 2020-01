Haan : FDP mahnt solides Haushalten an

Landrat Thomas Hendele hat den Haaner Haushalt für 2020 bereits bestätigt.

Um diese Last dauerhaft tragen zu können und den Schuldendienst zu bewältigen, müssen Rat und Verwaltung, so fordert Ruppert, in den nächsten Jahren um so sorgfältiger und solider wirtschaften und sich besonders bei konsumtiven Ausgaben zurückhalten.