Haushaltsplanberatungen 2023 in Haan FDP-Fraktion hält Haaner Finanzplanung für nicht belastbar

Es sei daher auch keine Lösung, wenn man versucht auf der Einnahmeseite noch etwas mehr einzusammeln. Deswegen lehnt die FDP die Erhöhung von Grundsteuer und Elternbeiträgen sowie die Nutzungsgebühr für Sportstätten ab. „Die Einnahmen waren bisher nicht das Problem, das Problem sind die Ausgaben!“ so Ruppert. Es gelte, dem enormen Stellen- und Personalkostenzuwachs in der Verwaltung Einhalt zu gebieten: 54 % mehr Stellen, 70 % höhere Kosten als noch vor acht Jahren. Dabei hatte der Rat einst im Mai 2015 ausdrücklich beschlossen „die Einrichtung neuer Planstellen nur in begründeten Ausnahmefällen“ zuzulassen. „Die Personalaufwendungen sind mit 29 Millionen Euro der größte beeinflussbare Posten im Haushalt. Sie übertreffen die Sachausgaben (19 Mio) bei weitem.“ Sparansätze fände man nur bei den Sachausgaben. Die Stadt stelle Klima- und Mobilitätsmanager ein, stelle aber die entsprechenden Maßnahmen zurück. „Offenbar investieren wir bevorzugt in die Theorie und sparen bei der Praxis.“