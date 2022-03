Haan : FDP-Fraktionsvize Dirk Raabe schert beim Thema Mobilität aus

Eine Einbahnstraßenregelung für die Haaner City favorisiert FDP-Ratsherr Dirk Raabe. Foto: Pixabay

Haan Der Ratspolitiker wirbt in einer persönlichen Erklärung für mehr Fantasie in der Debatte um die B228 und eine Verkehrswende in Haan. Und er will sich weiter für eine Einbahnstraßenregelung einsetzen.

Die Ablehnung eines 400 Meter langen Fahrradstreifen-Teilstücks auf der B228 durch den Bürgerentscheid von Sonntag hat viele Reaktionen hervorgerufen (wir berichteten). Auch die Haaner FDP äußerte sich in einem Schreiben. Tenor: Beide Seiten hätten gute Argumente vorgebracht, aber dass jetzt auf der Bahnhofstraße „alles bleibt, wie es ist“, sei positiv zu bewerten. Denn die Erreichbarkeit und Stärkung des Einzelhandels liege auch der FDP am Herzen, die ihr Statement allerdings nicht als Votum gegen das Fahrrad verstanden wissen will.

Deutlich weiter geht ein persönliches Statement, das FDP-Fraktionsvize Dirk Raabe jetzt abgab, der für die Liberalen im Umwelt- und Mobilitätsausschuss sitzt. Der Politiker, der auch Vorsitzender des Diakonie-Ausschusses der evangelischen Kirchengemeinde Haan ist, forderte von allen Beteiligten „weniger Ideologie und mehr Fantasie“ beim Thema Mobilitätswende. Die Städte seien geformt und entwickelt durch 70 Jahre Autoverkehr: „Daran wurde seit Jahrzehnten die Verkehrspolitik ausgerichtet, andere Verkehrsteilnehmer an den Rand gedrängt“, beklagt Raabe.

Die CO2-Belastung kräftig zu senken, um das Klimaziel zu erreichen, funktioniere aber nur, wenn sich der Individualverkehr deutlich verändere. Raabe fordert daher ein Mobilitätskonzept, „das zeitnah greift und eine spürbare Veränderung bringt. Hierzu gehören ÖPNV, Carsharing, Autoverkehr und natürlich Fuß- und Radverkehr“.

In dem Zusammenhang bringt der Politiker einen (bereits einmal abgelehnten) Bürgerantrag seiner Frau Petra ins Spiel, der unter anderem Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet sowie eine umfangreiche Einbahnstraßen-Regelung vorsieht. Autos sollten demnach „an letzter Stelle der Vorrangigkeit innerhalb eines großen Kreisverkehrs“ stehen.

Raabe findet den Vorschlag „fantasievoll, aber durchdacht“ und möchte ihn demnächst im Umwelt- und Mobilitätsausschuss noch einmal aufgreifen: „Ich glaube, hier gibt es eine große Möglichkeit für Veränderung, die gefördert werden sollte“, sagt er: Blockaden dagegen „helfen