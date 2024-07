Anfrage für den Bauausschuss FDP fordert Sachstand zum Bau der Polizeiwache

Eigentlich sollte die neue Polizeiwache an der Kaiserstraße bereits Ende dieses Jahres übergeben und in Betrieb genommen werden. Doch momentan herrscht Stillstand – die Haaner FDP hat nun für die kommende Sitzung des Fachausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Bau am 10. September einen Tagesordnungspunkt „Sachstand und Perspektiven des Projekts Kaiserstraße 21" beantragt.