Haan : Fast fertig: der Fitness-Parcours im Tech-Park

Fitnessgeräte werden im Grünzug am Technologiepark Haan aufgestellt. Foto: Ralf Geraedts

Haan Die von ansässigen Firmen gesponserten Geräte werden am Samstag, 31. August, um 11 Uhr eingeweiht.

Mehr Gelegenheit zur Bewegung im Freien – das ist es, was der neue Parcours all jenen Menschen bieten soll, die in und um den Technologiepark arbeiten oder leben. Ob Anwohner, Hobbysportler, Spaziergänger oder Firmenmitarbeiter: Jeder ist eingeladen, hier künftig die Gelegenheit zu nutzen, um die eigene Fitness zu steigern.