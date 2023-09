Bilanz 2023 Fast 14.000 Euro – Sternsinger erzielen Rekordergebnis

Haan · So viele Spendengelder wie in diesem Jahr haben die kleinen und großen Dreikönigs-Sänger in Haan und Gruiten noch nie gesammelt. Das stimmt auch für 2024 zuversichtlich.

08.09.2023, 05:00 Uhr

Fast 14.000 Euro sammelten die kleinen und großen Sternsinger in Haan und Gruiten ein. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit rund 45,5 Millionen Euro gesammelten Spenden haben die Sternsinger bei der Aktion Dreikönigssingen 2023 wieder einmal gezeigt, dass die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder einfach ein Erfolg ist. An diesem Ergebnis ist die Kirchengemeinde in Haan/Gruiten mit der stolzen Summe von 13.670 Euro beteiligt. „Dies ist für uns ein neuer Rekord und allen, die dazu beigetragen haben, sagen wir nochmal ein herzliches Danke“, heißt es dazu im Gemeinde-Infoblatt „Brückenschlag“. Außerdem ist dort zu lesen: „Die Planungen für die Sternsingeraktion 2024 beginnen in Kürze, und wer hier unterstützen möchte, melde sich bitte bei Gemeindereferentin Ulrike Peters.“

(peco)