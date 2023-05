Eine Foto-Streifzug durch Haan und Gruiten Farben den Frühlings

Rapsgelb leuchten viele Felder im Bereich Gruiten – unser Bild entstand an der Gruitener Osttangente mit Blick in Richtung Vohwinkel und Oberhaan. Dass die Nutzpflanze inzwischen aus dem Frühling hierzulande nicht mehr wegzudenken ist,

liegt an ihrem Status als „gelbes Gold“: Rapsöl landet in Pfannen und Salatschüsseln. Und Treibstoff aus Raps als Biodiesel in Tanks. Die Rapsfelder kann man auch riechen – ein etwas strenger Duft, der nicht jedem behagt.