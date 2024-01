Jeck in Haan Familien-Karnevalszug ist gerettet

Der beliebte Haaner Familien-Karnevalszug wird auch in diesem Jahr am Tulpenonntag durch die Straßen ziehen und Frohsinn verbreiten. Wie die Stadt jetzt per Pressemitteilung erklärte, sind nach der dringenden Bitte um Mitstreiter tatsächlich sechs weitere Anmeldungen verzeichnet worden. Der Zug, dessen Fortbestand auf der Kippe gestanden hatte, sei damit gerettet.