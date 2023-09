Betrug in Haan Falscher Polizist erbeutet Schmuck und Sparbücher

Eine 93-jährige Seniorin aus Haan hat am Mittwoch gegen 10.15 Uhr einen Anruf von einem Unbekannten erhalten. Der Mann gab sich als Polizeibeamter aus und forderte die Frau zum „Schutz“ ihrer Wertgegenstände auf, diese in einer Tüte vor ihre Haustür zu legen. Die Dame kam der Aufforderung nach. Als sie kurze Zeit später nachsah, war die Tüte mit den Wertsachen verschwunden. Am nächsten Tag bemerkte sie den Betrug und alarmierte die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil sehr professionell agierenden Betrüger zu warnen. Soviel steht demnach fest: Die Polizei wird niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen fragen oder gar Bargeld oder sonstige Wertgegenstände in eine vermeintliche „sichere Verwahrung“ nehmen. Auch werden keine sogenannten „Kautionszahlungen“ seitens der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen haben, vor einer sofortigen Inhaftierung zu bewahren. Wer einen solchen Anruf erhält, soll einfach auflegen, heißt es. Und weiter: „Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem eigenen Haustelefon unter der Nummer 110 an.“