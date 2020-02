Aus dem Polizeibericht : Smartphones: Polizei nimmt Betrügerbande fest

Haan Vier Männer und eine Frau konnte die Polizei am Samstag in Haan dank aufmerksamer Zeugen festnehmen. Die Bande hatte zuvor Duplikate hochwertiger Smartphones verkauft.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 22-jähriger Haaner am Samstag gegen 15.45 Uhr in der Haaner Innenstadt von einem Mann angesprochen wurde, der ihm angeblich wertvolle Smartphones verkaufen wollte. Tatsächlich ließ sich der 22-Jährige auf das Geschäft ein und übergab dem Unbekannten mehrere hundert Euro. Im Gegenzug erhielt er ein vermeintliches iPhone, welches sich jedoch relativ schnell als billiges Duplikat entpuppte.

Daraufhin eilte der Haaner dem Verkäufer nach, der in der Zwischenzeit weitergegangen war. Dabei machte er weitere Passanten auf seine Situation aufmerksam - zeitgleich alarmierte er auch die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten konnte der Haaner den Verkäufer tatsächlich in der Innenstadt vor einem Bekleidungsgeschäft ausfindig machen. Dieser war nun jedoch nicht mehr alleine: Mehrere Personen begannen nun, den 22-jährigen Haaner zunächst verbal und dann auch noch körperlich anzugehen. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Verkäufer mit drei weiteren Männern und einer Frau in einem weißen Mercedes. Weit kam das Quintett jedoch nicht, denn die Polizei konnte den Wagen noch in Tatortnähe anhalten. Bei der Kontrolle der Personen stellte sich heraus, dass die vier Männer und die eine Frau im Alter zwischen 29 und 52 Jahren aus Osteuropa kommen und derzeit in Magdeburg gemeldet sind. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Gegen sie wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.