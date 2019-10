Haan : Polizeibeamte klären über Betrugsmasche auf

Aktionstag gegen falsche Polizisten in Erkrath: Polizeihauptkommissar Karsten Ingenhoven (links) und Landrat Thomas Hendele (rechts) informieren Manfred Hanisch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Die Experten kommen mit ihrer Vorbeugungsaktion über „falsche Polizeibeamte“ vom 7. bis zum 12. Oktober nach Gruiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den vergangenen Tagen hat die Kreispolizeibehörde Mettmann erneute Wellen von Anrufen so genannter „falscher Polizeibeamter“ registriert. Allein am vergangenen Montag sowie am Dienstagvormittag wurden kreisweit mehr als 50 Fälle gezählt. Glücklicherweise kam es in keinem der Polizei dabei bisher bekannt gewordenen Fällen zu einem Schaden: Die Angerufenen reagierten allesamt richtig, erkannten die Betrugsmasche und legten einfach auf.

Aufgrund der aktuellen Fälle warnt die Kreispolizei daher erneut kreisweit vor der Masche der Trickbetrüger und kündigt in diesem Zusammenhang zeitgleich eine aktuell bevorstehende erneute Aktionswoche gegen „falsche Polizeibeamte“ an. Diese wird diesmal in Gruiten stattfinden. Vom 7. bis 12. Oktober wird die Kreispolizeibehörde, im Rahmen ihrer Aktionswochen gegen „falsche Polizeibeamte“, im Haaner Stadtteil Gruiten Haushalte von Menschen aufsuchen, die 70 Jahre alt oder älter sind. Die Polizeibeamten klären die Bürgerinnen und Bürger über die Versuche der Trickbetrüger auf und schildern, welcher Druck auf die potenziellen Opfer ausgeübt wird. Außerdem hinterlassen sie ein persönliches Anschreiben von Landrat Thomas Hendele sowie umfangreiches Informationsmaterial in den Haushalten.

Info Polizeibeamte klingeln bei älteren Bürgern Die Aktionswoche dauert vom 7. bis 12. Oktober. Haushalte mit Bürgern über 70 Jahre werden besucht. An der Haustür klären die Beamten über die Betrugsmasche auf und übergeben ein Anschreiben des Landrats und Informationsmaterial.

Die Kreispolizei hat gleiche Aktionswochen in den vergangenen Monaten bereits in allen anderen kreisangehörigen Städten durchgeführt und mehrfach öffentlichkeitswirksam darüber berichtet. So konnten schon zigtausende Seniorinnen und Senioren vor den „falschen Polizeibeamten“ persönlich gewarnt werden – mit Erfolg: „Seit Beginn der Aktionswochen haben wir einen deutlichen Rückgang der Fälle registriert. In nur drei Fällen waren die Trickbetrüger dabei erfolgreich“, erklärt Landrat Thomas Hendele. Zur Einordnung: Alleine im Jahr 2018 registrierte die Polizei über 900 Anrufe. In 20 Fällen waren die Kriminellen erfolgreich. Die Schadenssumme: Insgesamt über 1,1 Millionen Euro.

Am Samstag, 12. Oktober, gibt es einen öffentlichen Pressetermin in Gruiten, bei dem Landrat Thomas Hendele sowie der Leitende Polizeidirektor Manfred Frorath Bilanz zu den bisherigen Aktionswochen ziehen wollen.

(-dts)