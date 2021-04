Aus dem Polizeibericht : Haaner Senior wird Opfer von falschen Polizisten

Die Polizei warnt eindringlich vor „falschen Polizisten“. Im Kreisgebiet sind die Betrüger in jüngster Zeit wieder besonders aktiv. Foto: dpa/Silas Stein

Haan In den vergangenen Tagen kam es im gesamten Kreisgebiet wieder vermehrt zu Anrufen von so genannten „falschen Polizeibeamten“ bei Seniorinnen und Senioren. In zwei Fällen (Haan und Erkrath) war der Trickbetrug leider erfolgreich, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die unbekannten Täter erbeuteten durch perfide Gesprächsführung, die sich zum Teil über mehrere Tage zog, eine hohe Geldsumme.

