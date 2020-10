Disziplinarverfahren in Haan : Fall Formella: FDP will Entschuldigung von Meike Lukat

Fall Formella: FDP will Entschuldigung von Meike Lukat

Disziplinarverfahren in Haan

Der Fall Formella hat nicht nur im Haaner Rathaus hohe Wellen geschlagen – die politische Auseinandersetzung dazu dauert bis heute an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Einen Tag, nachdem bekannt geworden ist, dass die frühere Haaner Beigeordnete Dagmar Formella ein umfangreiches Geständnis in der Ermittlung um Vorteilsnahme im Amt abgelegt hat, ist in Haan heftiger politischer Streit ausgebrochen. FDP-Ratsfraktionsvorsitzender Michael Ruppert forderte eine Entschuldigung von WLH- Fraktionschefin Meike Lukat ein, weil diese Formella „vorab von allen Vorwürfen frei“ gesprochen habe. Lukat wiederum warf Ruppert Erinnerungslücken vor – er könne offenbar noch immer nicht zwischen Strafrecht und Disziplinarrecht unterscheiden. Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert hatte am Dienstag berichtet, Formella habe „reinen Tisch gemacht“ und dabei strafrechtlich relevantes Fehlverhalten während ihrer Amtszeit eingeräumt – etwa bei der Vergabe von städtischen Aufträgen.