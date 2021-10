Haan : Falknerin fasziniert mit Eule die Sahle-Mieter

Haan Die fahrenden Falknerin Sabine Ehmanns-Kramp brachte den Haaner Bewohnern Rabe, Frettchen und Hunde näher. Die regelmäßigen Angebote des Vermieters sollen die Nachbarschaft stärken.

Viele leuchtenden Augenpaare schauen fasziniert auf den Arm von Falknerin Sabine Ehmanns-Kramp: Eine stattliche Eule namens Fritz sitzt darauf, breitet ihre Flügel aus und präsentiert sich majestätisch den beeindruckten Schaulustigen. So nah haben sie einer Eule wohl noch nie gegenüber gestanden und gleich in ihre funkelnden und starren orangefarbigen Augen blicken können. Die Eule blinzelt kurz, bewegt ihren Kopf nach links und rechts, um ihre Umgebung wahrzunehmen.

Dass Fritz dabei immer seinen Kopf mitnehmen muss, erklärt die Falknerin anhand eines kleinen Mitmach-Experimentes mit den Anwesenden: „Schaut mal alle auf meinen Finger, ohne den Kopf zu bewegen“, fordert Ehmanns-Kramp die Kinder und Erwachsene auf und bewegt dabei ihren Zeigefinger in der Luft. „Wer die Aufgabe richtig verstanden hat, wird gemerkt haben, dass das kein Problem ist. Menschen haben nämlich im Gegensatz zu den Eulen bewegliche Augen. Sie brauchen den Kopf nicht mitzubewegen“, unterstreicht die Fachfrau, „Eulen aber können die Augen nicht bewegen, also muss der Kopf mit.“

Bis zu 270 Grad können die Raubvögel ihren Kopf drehen, ab da müssen sie auch den Körper mitnehmen. Ein kleiner Junge, der fasziniert vor der Falknerin steht, streckt langsam seinen Arm nach der Eule aus. „Darf ich streicheln?“ Das verneint die Falknerin sofort. „Das mögen Eulen nicht.“ Auch Frettchen Paula ist im Vergleich zu ihrem Bruder Paul recht zickig, berichtet Ehmanns-Kramp. Während das braune männliche Frettchen genüsslich an der Tube mit der Katzenpaste nascht, lässt es sich von den Zuschauern vorsichtig am Fell streicheln. Die Kinder und Eltern erfahren dabei, dass Frettchen trotz ihres süßen Aussehens Raubtiere mit sehr scharfen Zähnen sind.

Die kurzweilige Vorstellung dieser besonderen Tiere kommt nicht nur bei den Kindern gut an. Auch die Eltern sind entzückt. „Ich finde das ganz toll, dass die Kinder solche Tiere mal live sehen können, ohne dafür in den Zoo zu müssen“, sagt Bewohnerin Sophia Tsintsaris. „Und auch für uns Erwachsene ist es spannend.“

Der Besuch der Falknerin, der von Sahle Wohnen, Betreiber der Wohnanlage am Bandenfeld, organisiert wird, ist nur eine von vielen Aktivitäten, die das Wohnungsunternehmen regelmäßig an seinen Standorten durchführt, erklärt Tanja Lawniczak, Kundenbetreuerin und Leiterin des Kundencenters in Haan. „Wir versuchen, allen etwas anzubieten und zu regelmäßigen Mieterveranstaltungen einzuladen.“ Ob ein Blumenmarkt oder der Besuch einer Falknerin, auf der Anlage des Wohnungsunternehmens wird regelmäßig etwas für die rund 400 Mieter geboten. „Das fördert die Nachbarschaft“, ist sich Lawniczak sicher. Das bestätigen auch die Anwohner.