Haan : Fahrschülerin bei Motorradunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit dem Motorrad ist eine 23-jährige Haanerin am Dienstag (13. Juli 2021) schwer verletzt worden. Die junge Frau war gegen 16.10 Uhr mit dem Fahrschulmotorrad an der wenig befahrenen Guttentag-Loben-Straße an der Einmündung zur Überfelder Straße unterwegs, um dort mit dem Fahrlehrer das Anfahren zu Üben. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte zu Boden, wobei die Honda auf ihr Bein fiel. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro.