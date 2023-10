Diekermühlenstraße Fahrradstraße – 40 Parkplätze fallen weg

Bereits im Forderungskatalog der Haaner „Fridays For Future“-Ortsgruppe im Mai 2020 stand zu lesen: „Alle Straßen, die seitens der Politik für die Einrichtung einer Fahrradstraße in Erwägung gezogen wurden (mindestens Dieker Straße und Diekermühlenstraße) werden bis Ende 2020 eine Fahrradstraße.“ Ganz so schnell ging es dann nicht, immerhin war eine enge Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei notwendig – aber letztlich wurde die Fahrradstraße beschlossen. In der Diskussion damals hatte GAL-Fraktionsvorsitzender Andreas Rehm diesen Schritt auch im Hinblick auf die in beiden Richtungen fahrradfahrenden Schüler begründet, die ansonsten „in die Illegalität“ getrieben würden.