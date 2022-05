Service ist eingeschränkt : Fahrradboxen in Gruiten am 17. Mai nicht buchbar

Vor rund einem Jahr wurden die neuen Fahrradboxen am Gruitener Bahnhof in Betrieb genommen. Unser Bild zeigt Michael Kutscha. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Buchungsplattform „Dein Radschloss“ erhält ein Update. Daher ist die Nutzung nur eingeschränkt möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Update der Buchungsplattform „DeinRadschloss“ führt am Dienstag, 17. Mai, zu einer Einschränkung am Bahnhof Gruiten. Dies teilte die Stadt jetzt mit. Die Nutzer können demnach zwar weiterhin die aktuell gültigen Buchungen zur Türöffnung verwenden. Es können allerdings keine neuen Buchungen über das Portal an dem Tag gemacht werden. “Das Buchungssystem kann ab dem Folgetag wie gewohnt genutzt werden”, teilt die Stadt mit und bittet um Verständnis.

20 Fahrradboxen waren im Frühjehr 2021 am Bahnhof Gruiten aufgestellt worden. Die Fläche befindet sich auf dem Park & Ride-Platz in Gruiten am nordöstlichen Ende, in der Nähe zur Bushaltestelle beziehungsweise Treppe zum Bahnhofstunnel.

Im Rahmen des Bike&Ride-Konzeptes der Stadt Haan verwaltet das Ordnungsamt seit Dezember 2021 auch Fahrradboxen am Haaner Bahnhof. Haaner Bürger, die in besonderem Maße darauf angewiesen sind, haben dort die Möglichkeit, ihr Fahrrad in einer Box einzuschließen und direkt von dort mit dem Zug, zum Beispiel zu ihrer Arbeitsstätte, Schule oder Universität, zu fahren.

(peco)