Fahrgeschäfte, Essen, Trinken So teuer ist die Haaner Kirmes

Mittendrin im Aufbau-Getümmel am Freitag – Mitglieder des Haaner Seniorenbeirats und der Behinderten-Vertretung. Wie bereits in den vergangenen Jahren haben sie sich alles aus dem Blickwinkel eines Rollstuhlfahrers oder eines Besuchers mit Gehhilfe genau angesehen. Schließlich soll die Kirmes so barrierefrei wie möglich genossen werden können. Nicht abgedeckte Kabel, zugestellte Wege und ein Metallteil, das in gerade mal zwei Metern Höhe in den Besucherbereich hineinragt – das sind einige Punkte, die die Gruppe entdeckt hat. „Gleich treffen wir Kirmes-Organisator Rainer Skroblies, und der wird die Mängel dann abstellen“, kündigt Seniorenbeirats-Vize Karlo Sattler an. Damit der Besuch auf der Haaner Kirmes nicht nur erschwinglich bleibt, sondern auch unfallfrei.