Bauabschnitte stehen fest So läuft die Umleitung Gruitener Straße

Mit einer umfangreichen Pressemitteilung hat der Landesbetrieb Straßenbau (Straßen.NRW) den in den vergangenen Tagen so vehement eingeforderten Überblick über die geplante Sanierung der L357 (Millrather- und Gruitener Straße) geliefert – dabei aber offensichtlich eine Hauptforderung von Stadtverwaltung, Politik und Bürgerschaft außer acht gelassen. Nach Auskunft eines Sprechers wird es nämlich keine Öffnung der Niederbergischen Allee für den Umleitungsverkehr während der Bauzeit geben: „Die Niederbergische Allee wurde nicht in das Umleitungskonzept einbezogen“, hieß es am Dienstag dazu auf Anfrage unserer Redaktion. Man sei bestrebt, den Umleitungsverkehr „großräumig vor der Baustelle abzufangen und umzuleiten“.