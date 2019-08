Dauerstreit : Aufsichtsbeschwerde gegen Bürgermeisterin

Im Fall Formella sieht sich nun auch Stadtchefin Bettina Warnecke dienstrechtlichen Vorwürfen ausgesetzt.

Formella steht also nach wie vor im Fokus kommunaler Ermittlungen – doch auch gegen Bürgermeisterin Bettina Warnecke sollen mittlerweile Aufsichtsbeschwerden eingelegt worden sein. Einer der Antragsteller betonte auf Anfrage, er habe eine Fachaufsichtsbeschwerde bei Landrat Thomas Hendele eingereicht, deren Eingang dieser auch bestätigt habe.

Fachaufsichtsbeschwerden gehören neben der Dienstaufsichtsbeschwerde und der Petition im engeren Sinne zu den Petitionen im weiteren Sinne. Sie richten sich an den Vorgesetzten oder die Aufsichtsbehörde, die die Fachaufsicht innehat - etwa den Landrat. Dieser muss dann über den Rechtsbehelf entscheiden. Eine Begründung muss er offiziell nicht geben, aber üblicherweise erfolgt sie aus dem Selbstverständnis als transparenter Dienstleister für Bürger und Gesellschaft.

Landrat Thomas Hendele hat dem Antragsteller bereits vor einigen Wochen den Eingang von dessen Beschwerde über die Bürgermeisterin bestätigt und ihm ein Aktenzeichen mitgeteilt. Darin erläutert er auch die Problematik, „dass für die Hauptverwaltungsbeamten einer Gemeinde die Rechtsordnung keinen Dienstvorgesetzten vorsieht“. So werde die Bürgermeisterin gemäß Paragraf 65 der Gemeindeordnung NRW direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. „Damit steht dem demokratisch legitimierten Rat eine gleichberechtigte demokratisch legitimierte Kraft gegenüber.“ Um dieses gewollte Gleichgewicht nicht zu stören, sei auch der Rat keineswegs Dienstvorgesetzter der Bürgermeisterin, betont Hendele weiter: „Insoweit gibt es keine Instanz, die die Dienstaufsicht über die Bürgermeisterin wahrnimmt.“

Anfang Mai hatte der Haaner Stadtrat die langjährige Erste Beigeordnete Dagmar Formella, die seit 45 Jahren in der Verwaltung arbeitet, mit sofortiger Wirkung ihres Postens enthoben. Das Ergebnis wies am Ende acht Gegenstimmen und eine Enthaltung aus, sodass die 29 Ja-Stimmen die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit sogar übertrafen. Als Begründung wurde „Vertrauensverlust“ angegeben. Mit den strafrechtlichen Ermittlungen, so begründeten vor allem SPD und CDU, habe das aber nichts zu tun. Die zeitliche Nähe der Entscheidung liege einzig daran, dass man die Stadt handlungsfähig halten wolle.