Haan : Experte gibt Schülern Bewerbungs-Tipps

Sophia Gräfe (14, von links), Andreas Hangert (Junior Personalreferent Fa. Bohle) und Sara Braunheim (15) sprechen über Bewerbungen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Neuntklässler des Haaner Gymnasium hatten am Montag Vertreter von Unternehmen zum Spezial-Unterricht zu Gast.

Das Thema Bewerbung bereitet vielen Schülern ein ungutes Gefühl und Kopfzerbrechen: wie formuliere ich ein Anschreiben? Was ziehe ich zum Gespräch an und wie kann ich am besten von mir überzeugen? Personalreferenten ansässiger Unternehmen haben den Neuntklässlern des Haaner Gymnasiums einen Vormittag lang erklärt, wie sie ihre Chancen auf ihren Wunschausbildungsplatz erhöhen können.

Der Junge ganz hinten links klackert unermüdlich mit seinem Kugelschreiber, ein anderer kippelt mit dem Stuhl, eine Schülerin schaut träumend aus den Fenstern des Pavillons, ihre Sitznachbarin kritzelt Blümchen auf den Block – dreieinhalb Stunden intensives Bewerbungstraining an einem Montagmorgen kurz vor den Sommerferien, das schlaucht. Die Luft ist raus- im wahrsten Sinne, um 11.30 Uhr werden erst einmal die Fenster für Frischluft weit geöffnet.

Info Lernpartnerschaft besteht seit 13 Jahren Die Lernpartnerschaft zwischen dem Haaner Gymnasium und der Bohle AG besteht seit 2006 im Rahmen des vom Kreis Mettmann und der IHK Düsseldorf getragenen Kooperationsnetzes „Schule-Wirtschaft“ (KSW). Im gesamten Kreisgebiet sind mittlerweile rund 80 solcher Lernpatenschaften vertraglich vereinbart. 2002 wurde das Projekt mit EU-Mitteln aufgebaut. www.ksw-me.de

„Das war ja auch eine ganze Menge an Informationen, die die Jugendlichen heute Morgen bekommen haben“, sagt Referent Andreas Hangert und zeigt damit absolutes Verständnis für die chillige Stimmung kurz vor Schluss des Bewerbungstrainings, „ich kann nur sagen, dass sie in den ersten Stunden hoch motiviert und interessiert waren. Und sehr gut vorbereitet.“ Der 32jährige ist Personalreferent bei der Bohle AG, einem der europaweit führenden Hersteller von Maschinen und Werkzeugen für die Glasbearbeitung mit Sitz in Haan.

Im Rahmen der Arbeitsreihe „Berufsorientierung“ konnten er und entsprechende Kollegen der Sparkasse Haan, der Euro Spedition und der B&O, einem technischen Dienstleister der Wohnungswirtschaft, gewonnen werden. Sie alle haben in ihrem Alltag mit Bewerbungen und Bewerbern zu tun. „Der erste Eindruck ist die schriftliche Bewerbung“, weiß Andreas Hangert, „eine fehlerfreie und vollständige Bewerbung, ob schriftlich per Post oder online, ist heutzutage, das muss man leider ganz klar sagen, bereits die Ausnahme.“

Sauber, ordentlich und vor allem mit Deckblatt, das sei wünschenswert, empfiehlt der Experte den Jugendlichen. Schrift Arial in Größe 10 und wenn ein Foto (nicht unbedingt nötig, aber durchaus gewünscht), dann professionell fotografiert und „nicht den Kopf einfach ausgeschnitten aus einem Strandfoto, auf dem die Palme hinten noch sichtbar ist“. Was will ich mal werden? Und bei welchem Unternehmen möchte ich diese Ausbildung überhaupt machen? Potentialanalysen im Internet oder Beratungen bei der Arbeitsagentur können da durchaus Sinn machen, auch im Hinblick auf das eventuell anstehende Bewerbungsgespräch. „Fragen, warum man genau diesen Beruf erlernen möchte und vor allem auch warum gerade in diesem Betrieb kommen immer“, informiert der junge Referent die Schüler, „daher ist es wirklich wichtig, sich vorab Gedanken über sinnvolle Antworten zu machen und über das Unternehmen intensiv zu informieren.“

Ein zweiter, ganz besonders wichtiger Baustein sei auch, sich zu überlegen, wo die eigenen Stärken und eventuell sogar Schwächen liegen. „Viele Bewerber bereiten sich darauf überhaupt nicht vor“, weiß Hangert aus Erfahrung, „aber ich kann nur eindringlich dazu raten. Fünfzig Prozent im Gespräch interessiert den Personalchef die berufliche, oder in eurem Fall, die schulische Qualifikation. Aber genauso wichtig ist für den Arbeitgeber zu schauen, ob Ihr mit Eurer Persönlichkeit ins Team passt.“ Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, Familie und Freunde im Vorfeld zu befragen, was sie an der eigenen Person schätzen, was vielleicht verbesserungswürdig ist. „Schwächen im Bewerbungsgespräch zuzugeben ist ein Zeichen von Selbstreflektion“, informiert der Bohle-Mitarbeiter.