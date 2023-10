MINT-Forschertage Experimentieren, wie die Großen

„Passt das so?“, fragt die neunjährige Matilda einen der Schülerscouts. Gemeinsam mit ihrer Sitznachbarin Nele (10) füllt sie mehrere Flüssigkeiten in ein Reagenzglas. Die beiden Viertklässlerinnen der Grundschule Unterhaan nehmen an den MINT-Forschertagen der städtischen Gesamtschule an der Walder Straße teil. Unter Anleitung von Lehrern und Schülern der Jahrgangsstufen 10 und EF können sich Grundschulkinder bei Experimenten in Chemie, Biologie, Technik, Physik und Informatik ausprobieren.