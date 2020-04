Haan : Exibithionist schleicht sich auf Terrasse von 83-Jähriger

Haan Ein Exibithionist hat am Dienstagabend eine 83 Jahre alte Haanerin belästigt. Die Polizei fahndet nach dem etwa 40-jährigen Mann.

Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagabend eine 83 Jahre alte Haanerin belästigt hat. Gegen 18.40 Uhr soll sich der etwa 1,70 Meter große, etwa 40 Jahre alte Mann auf die Terrasse der Frau an der Bismarckstraße geschlichen und sich dort teilweise ausgezogen haben.

Er „manipulierte deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil“, erklärte ein Polizeisprecher. Die 83-Jährige sah den Mann, verließ sofort ihre Wohnung und wandte sich an einen Nachbarn. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt.