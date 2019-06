Haan : Ex-Fußball-Nationalspieler besucht Haaner Grundschüler

Das jährliche Sportfest gestaltete die Gemeinschaftsgrundschule Bollenberg als „Sepp-Herberger-Tag“. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sorgte für das rechte Bewegungs-Programm. Motivator auf dem Kunstrasenplatz Hochdahler Straße war der frühere Fußballprofi Jens Nowotny.

Als sich der siebenjährige Jibril auf den flotten Weg durch den Dribbelparcours machte, bekam er prominente Gesellschaft: Denn auch Jens Nowotny, Ex-Nationalspieler und Botschafter der Sepp-Herberger-Stiftung, schnappte sich kurzerhand einen Ball und umkurvte die Hütchen auf dem Kunstrasen in Unterhaan. „Bei mir fing es auch ungefähr in dem Alter an“, erinnerte sich der heute 45-Jährige mit Blick auf den enthusiastisch übenden Nachwuchs. Der „Sepp-Herberger-Tag“ des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte Nowotny gestern zum Sportplatz an der Hochdahler Straße geführt, der Spielstätte der Sport- und Spielvereinigung (SSVg) 06 Haan. Die Städtische Gemeinschaftsgrundschule Bollenberg, die seit Jahren mit dem Fußballverband Niederrhein kooperiert, hatte sich gemeinsam mit dem Verein um den Aktionstag beworben und unter zahlreichen Bewerbungen den Zuschlag erhalten.