Kommunalwahl in Haan : Ex-Chefarzt De Zeeuw führt neue Wählervereinigung

Justus de Zeeuw war entscheidend an der Entwicklung des Haaner Schlaflabors im St.-Josef-Krankenhauds beteiligt. Foto: Tinter, Anja (TA01)/Tinter, Anja (ati)

Haan Am 13. September treten Dr Justus de Zeeuw und seine politischen Mitstreiter bei der Kommunalwahl an, um möglichst viele Sitze in Haaner Stadtrat zu ergattern. Ihr Name „Bürger für Haan - die Bürgerlichen“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

In Haan ist Dr. Justus de Zeeuw beileibe kein Unbekannter: Von 2006 bis 2010 war der Lungenexperte Chefarzt der Inneren Abteilung, Schwerpunkt Pneumologie, des St.-Josef-Krankenhauses. Er leitete dort unter anderem das

Schlaflabor. Hellwach ist der Mediziner, der mittlerweile als niedergelassener Arzt im Versorgungszentrum für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und Rehabilitationsmedizin im Rolshover Hof in Köln-Poll arbeitet, allerdings auch in politischer Hinsicht.

Am 13. September treten er und seine politischen Mitstreiter bei der Kommunalwahl an, um möglichst viele Sitze in Haaner Stadtrat zu ergattern. Ihr Name „Bürger für Haan - die Bürgerlichen“, deutet dabei bereits an, dass diese Gruppierung eindeutig aus dem konservativen Lager der Gartenstadt Zulauf erwartet und teils auch schon gefunden hat. Neben de Zeeuw ist der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Harald Giebels ein politisches Schwergewicht innerhalb der neuen Partei.

Der langjährige Ratsvertreter der Christdemokraten war bei der Aufstellung der Wahlkreiskandidaten und der Festlegung der Reserveliste im Juni von seiner Partei nicht mehr nominiert worden. Inzwischen ist er nach eigenen Angaben aus der CDU ausgetreten. Über Hintergründe wollte sich Giebels bisher (noch) nicht äußern