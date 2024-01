Trauerfeier am Mittwoch Ex-BRW-Geschäftsführer Volker Ziess starb 83-jährig

„Seine fast 40-jährige Verbandstätigkeit prägte maßgeblich die Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur im Verbandsgebiet“, teilte der BRW am Dienstag in einem Nachruf auf Volker Ziess mit: „Sein Name wird für immer untrennbar mit der Wasserwirtschaft unserer Region verbunden sein.“ Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 24. Januar, ab 12 Uhr in der evangelischen Kirche Haan (Kaiserstraße 44) statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis. Statt Blumen wird um eine Spende für den Verein SOS Kinderdorf gebeten.