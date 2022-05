Evangelische Kirchengemeinde Haan : Offene Tür im neuen Gemeindehaus

Haan Mit großen Buchstaben auf der Glasfassade heißt das neue Haus an der Kirche Besucherinnen und Besucher willkommen. Am 7. Mai wird es offiziell eröffnet.

Viele haben lange auf diesen Tag gewartet, viele Spaziergänger haben das Haus auch schon einmal umrundet, Gottesdienstbesucher und -besucherinnen neugierig durchs Fenster geblickt. So ist die Freude nicht nur beim Presbyterium groß, nun endlich zur Einweihungsfeier einladen zu können.

Am Samstag, 7. Mai wird das Haus um 11 Uhr mit einer Festandacht in – oder bei hoffentlich gutem Wetter – vor der Kirche offiziell in Betrieb genommen. Den Tag über gibt es ein offenes Haus und die Gelegenheit, das Haus und sein Leben kennenzulernen.