Haan : Evangelische Kirche zwischen Schöpfung und Politik

Dirk Raabe und Rüdiger Daniel vom Organisationsteam.

Haan Spannende Aktionen zum sogenannten Schöpfungsmonat September planen Presbyter und Ehrenamtliche in der evangelischen Kirche Haan. Besinnung, Aufklärung, Anregung und nicht minder Unterhaltung werden vielseitig angeboten.

„Wir wollen unsere Kirche mitten in Haan öffnen und alle Menschen einladen“, sagt Presbyter Dirk Raabe. Er verspricht für den Monat September viele interessante Veranstaltungen in der evangelischen Kirche, die alle kostenfrei sind.

In der rheinischen Landeskirche steht der Schöpfungsmonat in diesem Jahr unter dem Motto Wasser, was die Haaner Gemeinde zu diesem Projekt angeregt hat. Das Organisationsteam, dem unter anderem auch der Haaner Filmemacher Rüdiger Daniel angehört, will aber das Wasser-Thema ausdehnen auf die aktuellen Klimaschutz-Diskussionen und will so das Thema Schöpfung von allen Seiten beleuchten.

Aktuell sollen fünf Bewerber des Wahlkreises 104, zu dem Haan gehört, für die Bundestags-Wahl zu umweltpolitischen Themen befragt werden. Ihr Erscheinen zur Gesprächsrunde am Mittwoch, 8. September, 20 Uhr, haben zugesagt: Klaus Wiener (CDU), Christian Steinacker (SPD), Nicole Marie Burda (FDP), Martin Erwin Renner (AfD) und Roland Schüren (Grüne). Vorher findet am Freitag, 3. September, 19.30 Uhr, der Eröffnungsabend statt. Die Sopranistin Christiane Linke singt aus den Schöpfungsarien von Haydn.

Der international bekannte Düsseldorfer Komponist und Musical-Produzent Dieter Falk kommt nach Haan und bietet am Freitag, 10. September, 19.30 Uhr, eine Konzertlesung an. Ein weiterer Talk mit Alt und Jung findet am Mittwoch, 15. September, 19.30 Uhr, statt und stellt die Frage: „Wie wollen wir in Zukunft leben. Haaner Persönlichkeiten und hiesige Fridays-For-Future-Repräsentanten werden teilnehmen. Am Freitag, 17. September, kommen Okko Herlyn und seine Frau Heike Kehl nach Haan, um „Halbe Töne und Freche Lieder“ zu singen sowie einen literarischen Abend mit besonderem Genuss, Leidenschaft und Humor zu bieten.

Zwei Veranstaltungen außerhalb der Kirche führen zum einen am Samstag, 18. September, ab 12 Uhr zu einem Spaziergang durch das Burgholz mit Annette Hillesheim. Und zum Zweiten zu einem Gottesdienst unter freien Himmel auf Gut Ellscheid am Mittwoch, 22. September, 19 Uhr.

„So bunt wie die Schöpfung“ will der Gruitener Kirchenmusiker Oliver Richters am Freitag, 24. September, um 19.30 Uhr einen Klavierabend anbieten. Einen Vergleich mit Greta Thunberg will die Haaner Presbyterin Simone Rohmann wagen, wenn sie Texte von Hildegard von Bingen liest.