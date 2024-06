Kommentar Überzeugen statt überrollen

Von wegen politikverdrossene Jugend: Wer sich in Hilden und Haan im Vorfeld der Europawahl noch darüber echauffiert hatte, dass diesmal auch 16- und 17-Jährige wählen gehen konnten, der durfte sich am Wahlabend sowohl über die vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung in beiden Städten freuen, als auch über die deutliche Absage an extreme Parteien. Und dann gibt es ja noch den 17-jährigen Benjamin Greipl vom Städtischen Gymnasium. Der siegte jetzt beim Bundeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Berlin. Die Jury lobte seine „außergewöhnliche Gesprächsfähigkeit“. „Gesprächsfähigkeit“, das hätten sich auch manche der Wahlkampfhelfer gewünscht, die sich an den Info-Ständen ihrer Parteien teilweise übel beschimpfen lassen mussten. Ihnen und uns allen sollte Benjamin Greipls Sieg Mut machen. Also: Reden wir miteinander, statt aufeinander zu schimpfen, setzen wir uns mit den Argumenten unserer Gesprächs-„Partner“ auseinander und versuchen, zu überzeugen, statt zu überrollen. Das ist Demokratie. Ein 17-jähriger Haaner hat das begriffen. Und wir können das auch.

Peter Clement