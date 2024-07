Kooperation mit der Volkshochschule Europaunion Haan nimmt Belgien in den Fokus

In Kooperation mit der Volkshochschule plant die Europaunion Haan in der zweiten Jahreshälfte einige Veranstaltungen, welche die Entwicklungen innerhalb der EU im Fokus haben. So sind in diesem Jahr noch vier Vorträge der Reihe „Europa und die Welt“ geplant. Aktuelle Ereignisse sollen dabei in einen historischen Kontext gesetzt werden. Das erste Treffen unter der Leitung von Professor Horst A. Wessel ist für Donnerstag, 29. August, geplant. Beginn im VHS-Haus an der Dieker Straße 49 in Haan ist um 19 Uhr. Die Reihe wird zur selben Uhrzeit und am selben Ort am 31. Oktober, 28. November und 19. Dezember fortgesetzt, einen weiteren Termin gibt es im Januar. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich über die Homepage der Volkshochschule anzumelden. Gleiches gilt für alle weiteren Veranstaltungen.