Haan : Europa-Union reist durch Portugal

Haan Eine Reise voller historischer und kultureller Entdeckungen hatte Gerhard Mayer (von 1996-2006 Vorsitzender der Europa-Union Haan) zusammengestellt. Unterstützt wurde er von Luis Guia. Der Portugiese führte die Haaner und Hildener eine Woche als wanderndes historisches Lexikon zu Orten geschichtlicher, religiöser und zeitgenössischer Begegnungen. Sieben Weltkulturerbe-Orte der Unesco lagen auf der Reiseroute. Dazu gehörten die engen Gassen von Porto, die Universitätsstadt Coimbra, die Burg der Tempelritter und des Christusritterkonvents in Tomar, das weltberühmte mittelalterliche spätgotische Kloster Santa Maria da Vitoria in Batalha, das Zisterzienserkloster in Alcobaca und das Hieronymus-Kloster in Belém. Auf dem Weg zum westlichsten Festlandspunkt Europas, dem Cabo da Roca, wurde die Sommerresidenz der Portugiesischen Könige in der alten Maurenstadt Sintra besucht. Im Marienwallfahrtsort Fatima, nahmen viele gemeinsam mit rund 5000 Pilgern am Rosenkranzgebet und an der nächtlichen Lichterprozession teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eukalyptus-Plantagen, auch abgebrannte, säumten die Strecke. Da war ein Spaziergang durch den "Zauberwald" in den Bussaco-Bergen - seit Jahrhunderten unter Naturschutz - mit riesigen Mammutbäumen, meterhohen Farnbäumen und Callas eine wahre Erholung.

(-dts)