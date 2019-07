Haan : Europa-Union Haan hofft auf finanzpolitische Impulse

Die Frage „Italien – das nächste Krisenland Europas“ stand über dem jüngsten Rathausgespräch, zu dem die Europa-Union Haan, die Volkshochschule Hilden/Haan und die Stadt Haan in den historischen Sitzungssaal eingeladen hatte.

Professor Jens Suedekum von der Uni Düsseldorf mit dem Schwerpunkt Ökonomie machte diese schwierige Materie den knapp 40 Anwesenden verständlich. Er begann mit einem Blick auf die finanzpolitische Situation in Deutschland, um dann die Situation in Italien zu schildern. In Deutschland könne man nicht von einer Verschuldungskrise sprechen, da ein starkes Wachstum vorliegt und die Zinsen bereits im Negativbereich liegen. Deutschland könnte sich über den Verkauf von Bundesanleihen mühelos Geld besorgen, um Infrastrukurinvestitionen für die Zukunft (Schule, Bildung, Verkehr, Klima) zu tätigen. Leider, so der Referent, verhindert auch die Schuldenbremse diesen Investitionsschub.

Die Schulden sind also nicht das Problem an sich; es sei aber grundfalsch, auf diese Weise Konsumausgaben zu finanzieren. Also keine Investitionen in langfristige Strukturen, sondern nur höhere Schulden und höhere Zinsen, aber nur geringe Wachstumsimpulse. Ein Ausweg wäre, höhere Ausgaben zuzulassen, aber auf eine Prioritätensetzung einzuwirken – was die irtalienische Regierung jedoch strikt ablehnt.