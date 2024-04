Europa-Union zu Gast Brüssel Besuch aus Haan im Hauptquartier der NATO

Anschließend erfolgte ein Besuch der NRW-Landesvertretung in Brüssel, die mit 29 Mitarbeitern als offizielle Vertretung unseres Bundeslandes in der belgischen Hauptstadt gilt. „Die Besuche haben sicherlich dazu beigetragen, mehr über die politischen Prozesse und die Zusammenarbeit beider Häuser zu erfahren und unser Verständnis über die politischen Strukturen und Herausforderungen in unserem Europa zu vertiefen“, fasste Wolfgang Jegodowski, Vorsitzender der Europa-Union, das Ergebnis der Reise am Ende zusammen.